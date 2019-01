Kiko Casilla: "El Madrid va a dar un salto de calidad de cara a lo que resta de temporada"

Hace pocos días se hizo oficial la salida de Kiko Casilla del Real Madrid rumbo a Inglaterra, concretamente a todo un histórico como el Leeds United que podría volver el año que viene a la Premier League.

El guardameta catalán pasó por El Larguero para contarnos cómo se siente y para demostrar las ganas que tiene de afrontar este nuevo reto. "Me han recibido bien, estoy contento. No había pensado salir pero cuando me llegó la oferta hace unas semanas me lo pensé seriamente y aquí estoy".

El entrenador del Leeds no es otro que Marcelo Bielsa, del cual Casilla habló maravillas. "Ya conocemos a Bielsa de la Liga española. Es un entrenador que te exige al máximo, creo que es un grupo de futbolistas bastante joven y pienso que les va a venir de cara al futuro. Llegará un momento en el que pensarán "Bielsa me hizo mucho mejor".

📻 @KikoCasilla13: "No sé de quién fue la culpa de la salida de Lopetegui de la Selección pero los perjudicados fueron los jugadores y el equipo" https://t.co/hebauP2LYV pic.twitter.com/rd9iuYtGH0 — El Larguero (@ellarguero) 22 de enero de 2019

Su salida del Real Madrid, su pasado y su futuro

"Siempre duele dejar un club, más siendo el equipo en el que me crié. Para mí el Madrid y el Espanyol son lo más en el fútbol. La verdad es que es una locura lo que he vivido en el Madrid estos tres años y medio. Ha sido un orgullo y un placer jugar en el Real Madrid. Jugara más o menos, he disfrutado mucho. Vosotros veis lo de fuera, pero desde dentro son todos unas personas fantásticas que a la hora de competir, se ponen las pilas y son diferentes", comentó Kiko sobre su salida del Real Madrid y su estancia en el conjunto blanco.

Además, dejó entrever que le gustaría volver al Espanyol antes de retirarse. "¿Acabar mi carrera en el Espanyol? Ojalá esté muchos años aquí en el Leeds triunfando pero terminar en el Espanyol, no te diría que no".

La situación de Keylor Navas y Courtois

"Después de lo que pasó en verano ya me imaginaba que esto podía pasar. Sabía que con Courtois y Keylor la situación estaba muy complicada, pero las ofertas que llegaban no me atraían mucho", comentó acerca de si veía venir su salida del equipo madridista.

También opinó sobre la situación de Keylor Navas. "Es una situación complicada. La afición le quiere y él ha sido vital en estos tres años en los que hemos ganado la Champions. Cuando ha tenido que rendir ha rendido. Luego ya lo que fiche el club depende de quién fiche y quién juegue depende del entrenador".

¿Esperaba Keylor ser suplente tras la llegada de Courtois? Opina Casilla. "No sé, tampoco he querido hablar de este tema con él. Sabía que iba a haber una competencia brutal y que el Madrid iba a estar muy tranquilo con esos dos porteros. Son dos grandes porteros, es muy difícil quedarse con uno".

Lo que resta de temporada en el Madrid

Por último opinó sobre la salida de Cristiano y lo que resta de temporada en el equipo madridista. "Cristiano ya sabemos todos quién es, es el mejor del mundo y se nota su ausencia. Los resultados no han salido como todos queríamos pero creo que van a dar un salto de cara a lo que resta de temporada. El Real Madrid es el vigente campeón y es el favorito a ganar la Champions".