Grieta entre Gobierno y Podemos por el alquiler

Primera grieta importante entre el Gobierno y Podemos, tras el apoyo para la investidura y la firma del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los presupuestos del 2019. Es la primera gran derrota de Pedro Sánchez en el Congreso, su primer decreto ley que no consigue el apoyo de la cámara y esto pasa poco antes de que los partidos tengan que retratarse también con su apoyo o no a las cuentas del estado.

El motivo de la discordia ha sido el decreto ley sobre los alquileres. Podemos dice que no respeta lo pactado porque el Gobierno se niega a permitir que los ayuntamientos limiten el precio de los alquileres. Y el resultado es que el decreto ley, que solo ha tenido un mes de vida, ha sido tumbado.

A efectos prácticos esto quiere decir que el decreto ley decae y que la ley que sigue en vigor regula de peor manera los contratos del alquiler. Se vuelve a los tres años de vigencia y a los avales sin límite. Así que cuesta entender cómo no ha sido posible el acuerdo entre las dos fuerzas políticas para algo que afecta y, de qué manera, a tanta gente. Sueldos enteros que se van en el alquiler, alquileres abusivos por la entrada de fondos buitres, condiciones leoninas con nóminas y avales.

Este país tiene un problema con la vivienda. Hay mucha gente que no puede acceder a ella, jóvenes condenados a vivir con sus padres incluso si no son tan jóvenes, familias desahuciadas porque una carta en el buzón les anuncian un aumento inasumible. Pero en el Congreso no ha habido acuerdo y, no ya solo entre PSOE y Podemos, esta cuestión merece el consenso de todas las fuerzas políticas. Estamos hablando de algo que afecta a muchísima gente y que debería quedar al margen de batallas políticas.