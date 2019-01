El círculo virtuoso

Existe un refrán, en catalán, que dice: “al pot petit hi ha la bona confitura”, que es una forma de ensalzar lo diminuto, lo modesto.

Yo cada vez estoy más convencido de que la vida real o al menos la que a mí más me interesa discurre por esos caminos. Y hoy les quiero contar dos historias que lo confirman: una en Nueva York, la otra en Aranda de Duero.

En pleno Manhattan, en la avenida Broadway, una librería de viejo que llevaba más de treinta años funcionando y que estaba a punto de cerrar por la caída de ventas se ha salvado gracias a un crowfounding de vecinos y clientes. En cuanto vieron colgado el cartel de cierre alguien dijo:”hay que hacer algo”. Y lo han hecho. Eso ha ocurrido en Nueva York.

En Aranda de Duero, donde sólo quedan cuatro librerías porque otras como en tantos lugares han ido cerrando, a Aranda de Duero llegó ayer un ejemplar de “Esclavos por la patria”, el libro de Isaías Lafuente que acaba de ser reeditado. Pero esa no es la noticia; la noticia al menos para mí es el tuit que le ha enviado una lectora llamada Yolanda y que ha estado dos meses esperando el libro. Dice así: “las librerías del pueblo no son tan rápidas como Amazon; pero la de la librería compra pescado; el pescadero, carne; el carnicero, pan; y así funciona un país”. Es muy simple, ¿verdad? Pero creo que hay mucha miga en este tuit, porque respira inconformismo, resistencia ante la dictadura de lo global, lo inmediato y lo barato que al final nos puede salir más caro y además respira confianza en un modelo de barrio, de ciudad y de vida…que no es incompatible con el progreso, para nada.

Ya saben que estos días se reúnen en Davos los principales responsables de la economía mundial. No sé lo que saldrá de ahí, pero yo tengo una idea: Yolanda, ¡envíales el tuit!!! Aunque sea por chinchar.