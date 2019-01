Gerardo Berodia, taxista y jugador de fútbol: "Solo pedimos que se cumpla la ley"

Gerardo Berodia es un futbolista del Unión Adarve, club madrileño que actualmente milita en el grupo I de la Segunda División B y hasta hace aproximadamente un año compatibilizaba su carrera profesional con el taxi, oficio al que dedicó cuatro años y al que aún se dedica, aunque las únicas carreras que haga sean en el terreno de juego.

Aprovechando la huelga del sector, Gerardo explicó en El Larguero con Manu Carreño su opinión sobre la misma. "Ahora mismo tratamos de que se cumpla la ley, que todo se regule como estipula. Han sido muchas intentonas en las cuales vemos que somos un juguete, al final pasa el tiempo y el taxi sigue de una manera en la que no debería estar. Estamos peleando nuestra ley, que para eso está y la comunidad no nos está escuchando, de ahí la huelga".

Esta nueva huelga del sector del taxi está siendo marcada por los altercados entre conductores de este servicio y los que trabajan para plataformas de Uber o Cabify, ante lo que responde que "realmente no pedimos que desaparezcan, sino que se cumpla la ley, 1/30, y eso no se cumple. Hay 13.000 licencias de VTC en España (6.000 de ellas en Madrid) y, evidentemente, no se está cumpliendo. La competencia siempre es buena, pero que sea como tiene que ser, con la ley cumpliéndose", sentencia.

El último altercado deja a un taxista herido grave por un atropello, para Gerardo Berodia "ninguno de los actos violentos justifica nada, ni con los vehículos VTC ni lo que llevamos viendo esta semana. Mañana será un día duro porque empieza FITUR y será difícil moverse por Madrid", reconoce.

A sus 37 años sigue dedicando además su vida al fútbol, ahora en el Unión Adarve, en una temporada en la que "estamos sufriendo mucho, llevábamos dos meses sin ganar. El otro día ganamos al Burgos y ahora vamos a Valdebebas a correr detrás de los chavales. A mí ya se me esta acabando la gasolina… ahora he montado una agencia de representación para poder seguir vinculado al fútbol", sentencia Gerardo Berodia.