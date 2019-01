Manu Carreño: "Ese comentario le sobró a Valverde"

Aún sigue coleando la polémica por el gol de Luis Suárez al Leganés en una jugada que para muchos es falta del delantero uruguayo al portero asturiano y para muchos otros no.

Justo después del partido Ernesto Valverde se refirió a esa jugada diciendo que "es un gol clarísimo, como un piano de grande, no toca al portero, le han atendido y queda bien para el qué dirán...".

Ayer en rueda de prensa el técnico vasco volvió a hablar de la jugada en cuestión. "Cuando vas a la rueda de prensa no has visto las imágenes, y yo refrendo lo que hace mi equipo. Ahora las he visto. Hay un contacto posterior, el balón está suelto y mete el gol. Hay un contacto, pero para mí es un gol legal. No sé si la expresión que dije que es un gol como un piano de grande es la correcta, pero para mí es gol. El portero es el del Leganés y hace su trabajo, igual que yo hago el mío. No tengo que pedir disculpas. Tengo clara la jugada, pero entiendo que hay que hablar de esto".

Acerca de éstas y las anteriores declaraciones del entrenador del Barça Manu Carreño mandó un mensaje directo a Valverde. "La cuestión, Valverde, no es que tuvieras que disculparte por decir que era gol. No era ese el tema. Era por decir que el Pichu Cuéllar estaba muy bien de cara a la galería que lo hubiesen atendido, pero que no había habido nada".

"Lo dije en su momento y lo sigo diciendo, ese comentario le sobró a Valverde. No creo que tuviese que pedir disculpas por decir que era gol o no era gol, sino por las palabras sobre el Pichu Cuéllar", concluyó el director de El Larguero .