Carreño, sobre sus protestas: "Intentaría no volver a repetirlo, pero no puedo asegurar nada"

El tenista español Pablo Carreño ha estado en los micrófonos de El Larguero hablando de su reciente eliminación del Open de Australia en los octavos de final ante Keil Nishikori, partido en el que se enfrentó al juez de silla tras una polémica decisión de éste durante el tie break definitivo del quinto set.

El jugador ha reconocido que se va con la sensación de que "queda una semana de competición", pero ha asegurado que está contento con el nivel de juego y por los resultados obtenidos. Aun así, confiesa que le dio muchas vueltas al punto clave contra Nishikori, que fue el que desató el comentado momento. "La noche de después le di muchas vueltas al punto fatídico contra Nishikori. Casi no dormí esa noche. Acabamos tarde y todo lo que sucedió al final influyó", cuenta.

Carreño ha comentado lo ocurrido. "Fueron cinco horas sin hacer un mal gesto y al final fue difícil controlarse. Sé que no actué de la mejor manera. Intentaría no volver a repetirlo, pero no te puedo asegurar nada", nos dice.

"Mi entrenador me dice que en los partidos necesito sacar la mala leche y cabrearme. Fue difícil controlarme y no debería haber llegado a ese punto, pero no he matado a nadie. No fui capaz de controlar mis emociones", añade.

El tenista ha seguido con su explicación. "Al día siguiente me dicen que es criterio del árbitro si el línea a cantado antes o después la bola. Lo que está claro es que se equivoca al concederme el ojo de halcón. Si me lo concede y la bola es buena tiene que repetirse el punto", asegura.

Dice que el punto no influyó en el resultado

Para el español, el punto no fue clave en el devenir del partido. "En ese momento del partido no entiendo la decisión que toma el árbitro, pero los siguientes puntos los peleo. Para mí lo que pasó en ese momento influye, pero yo creo que los puntos siguientes están bien jugados, no tiro el partido después y mi entrenador está de acuerdo. Nishikori jugó muy bien. No pierdo el partido por culpa de la discusión", afirma.

"Ya pagué el error, y si tengo que pagar una multa se acatará, pero errores como el que cometió el árbitro también los podemos cometer todos", dice Carreño, que ha dicho también que ha intentado mejorar muchos aspectos del juego esta temporada, y que ve favorito a Nadal en las semifinales de Australia.