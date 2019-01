Boyero le daría el Oscar a 'Roma'

Carlos Boyero repasa las nominaciones a los Oscar y el estreno de dos películas: 'El blues de Beale Street', de Barry Jenkins, y 'The old man and the gun', la última película de Robert Redford.

Boyero está contento por el éxito de 'Roma' en las nominaciones para los Oscar: "El problema que va a tener es que está nominada a Mejor película y Mejor película extranjera y sospecho que le darán la última y se reservaran la otra para una americana".

"Yo se los daba a 'Cold War' o a 'Roma'". Sin embargo, la polaca solo opta al premio a la Mejor película extranjera. Solo hay una cosa que no le gustó de la mexicana. "El único pero es que no la estrenaron en el cine".

'El blues de Beale Street' está dirigida por el autor de 'Moonlight', que ganó en 2017 el Oscar a la Mejor película. Se trata de una historia de amor y cómo el racismo intenta cargársela. "Fui a verla con ilusión pero me resulta empalagosa".

'The old man and the gun' será la despedida de Robert Redford de su carrera como actor. "Un actor muy convincente, me ha gustado siempre". Para Boyero, los retoques estéticos que se ha hecho han supuesto un problema durante los últimos años, pero cree que se los ha quitado y por eso en esta "muestra expresividad".