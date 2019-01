Carolina Bescansa: "Podemos tiene que hacer política desde la decencia y no desde los ejes de derecha e izquierda"

Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos, asegura que el partido “ha cambiado bastante” en los últimos dos años porque se ha instalado “una dinámica de choque de trenes” que ha provocado una crisis interna. “Tenemos que empezar a dar explicaciones políticas que no tengan que ver con los sentimientos. Las diferencias políticas son eso, no conspiraciones contra nadie”, ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.

Para la diputada de Unidos Podemos, que ha anunciado que dejará su escaño cuando termine su trabajo en las comisiones del Congreso sobre la financiación irregular del PP y sobre la reforma del sistema electoral, el partido tiene que volver a hacer “política desde la decencia y no tanto desde los ejes de la derecha e izquierda”. En este sentido, ha puesto de ejemplo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de la que ha dicho que “representa una forma de hacer política desde esa decencia”.

Bescansa dice no entender por qué Podemos, que “se ha presentado con alianzas diferentes” en España, no respalda ya la candidatura de Errejón a la Comunidad de Madrid y cree que “sería un error” si presenta una lista alternativa. “Creo que sumamos con Carmena. Las razonas que hemos escuchado en contra son sentimentales, y eso no me parece positivo ni responsable”, ha concluido.