En marzo de 2018, el medio especializado Deadline daba a conocer que Los Soprano estaba de vuelta. Todo ello a través una película, que ya ha sido bautizada como The Many Saints of Newark (Los muchos santos de Newark en castellano), que se desarrollará durante las revueltas que tuvieron lugar en Newark (Nueva Jersey) durante los años sesenta: "Era un periodo en el que los afroamericanos y los italianos de Newark estaban duramente enfrentados y entre los gánsteres de ambos grupos los conflictos se volvieron letales".

Por lo tanto, este proyecto encabezado por la productora New Line se trata de una precuela en la que conoceremos nuevos detalles sobre una de las familias más relevantes de la historia de la televisión. Un proyecto, que por el momento no tiene fecha de estreno, que ha levantado una gran expectación entre los seguidores de la serie, que se despedía de su audiencia en junio de 2007.

De James a Michael Gandolfini

Según ha dado a conocer el medio especializado, la historia se centrará en Dickey Moltisanti, el famoso tío fallecido de Tony Soprano. Sin embargo, a lo largo de esta película también volveremos a ver al jefe de la familia del crimen DiMeo. Todo ello a través de su versión adolescente, que será interpretada por Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini.

El actor, que fallecía en 2013 a los 51 años por un ataque al corazón durante el Festival de Cine de Taormima (Sicilia), interpretó a Tony Soprano durante las seis temporadas de la serie. Varios años más tarde, Michael recoge el testigo de su padre e interpretará a uno de los personajes más icónicos de la televisión.

El proyecto va cogiendo forma

Por lo tanto, Michael Gandolfini es el último actor que se une a un elenco en el que destaca Alessandro Nivola, quien protagonizará la cinta como Dickey Moltisanti. Un proyecto en el que también podemos encontrar actores y actrices como Cory Stoll, Billy Magnussen, Jon Bernthal y Vera Farmiga, confirmados por la productora durante los últimos días.

Respecto a la dirección del proyecto, New Line ha confiado en Alan Taylor para narrar esta nueva historia. Una precuela en el que también está involucrado David Chase, el creador de la historia original. Por lo tanto, la película nos devuelve al pasado para conocer nuevos detalles sobre una de las familias más populares de la historia de la televisión.