'Creed II', la nobleza del boxeo

Empezamos analizando las candidaturas a los Oscar 2019. Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón y de Netflix, ha logrado diez nominaciones. Entre ellas, la de mejor película, director, fotografía, producción, las dos de sonido, guion, película extranjera, mejor actriz para Yalitza Aparicio y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira.

Empezamos los estrenos con Creed II, la segunda parte de esta continuación de la saga de Rocky Balboa, que vuelve a contar con Sylvester Stallone y con Michael B. Jordan. Esta segunda parte es más nostálgica que nunca y trae de nuevo a otro protagonista de Rocky IV, a Iván Drago, que interpreta Dolph Lundgren. Para conocer más detalles de la cinta contamos con José Antonio Ponseti.

Continuamos con una de las nominadas a Mejor película en los Oscar, El blues de Beale Street, de Barry Jenkins, director que ganó el Oscar con Moonlight. Es la adaptación de la novela homónima que cuenta la lucha de una madre y una esposa por sacar de la cárcel a un joven afroamericano condenado injustamente por violación en los años setenta. Protagonizan la cinta Kiki Layne y Stephan James.



También se estrena The old man and the gun, el que será el último trabajo delante de la cámara de Robert Redford. El actor estuvo nominado a un Globo de Oro por hacer de este atracador real, Forrest Tucker, que pasó parte de su vida en la cárcel o fugándose o robando bancos de una manera elegante y siempre con una sonrisa. Dirige David Lowery y junto a Redford están Sissy Spacek y Casey Affleck.

Terminamos los estrenos con La casa de Jack, lo nuevo de Lars Von Trier. Es un thriller que sigue los crímenes que comete un asesino durante 12 años los en Estados Unidos, en los años 70. La historia se vive desde el Puno de vista de Jack, el personaje de Matt Dilon, y expone cómo se va convirtiendo en un asesino en serie buscando una obra de arte en cada crimen.

Y en televisión, Laia Portaceli nos acompaña con Diego San José y Esty Quesada, guionista y actriz de la nueva serie Vota Juan, un retrato de la mediocridad en la política protagonizado por Javier Cámara. Se trata de una miniserie de 8 episodios en la que un ministro de Agricultura decide presentarse a las primarias de su partido y poder así optar a la candidatura a la Presidencia del Gobierno.