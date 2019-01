Dice el amigo que quiere beberme esta noche. Lo ha dejado bien claro. Que no me escapo ni con alas, que me va a dar más de lo que pueda imaginar. Que sabremos los dos lo que es un buen polvo. Puede que crea que no habrá un mañana porque después de lo que ocurra esta noche... Ya todo da igual. Dice el amigo que cómo puede hacerlo para que yo me dé por enterada. Y hasta me ha pedido que haga una lista con todo lo que no pueda faltar... Qué rico, primero imaginado, después perpetrado.

No pueden faltar los besos, comernos la boca poniéndonos de los nervios, sabiendo que disimulamos mordiscos. No pueden faltar las caricias. Yendo los dos despacio. Descubriendo dónde se acaban las cosquillas y dónde empieza el gustazo. Seguir por ese camino. Investigar. Descubrir tus propias corvas porque la cara interna de las rodillas se excitan al contacto de su lengua. Arquear la espalda para facilitar la entrada. Estirar por encima de su cabeza las piernas.

Dejarse hacer sexo haciéndolo a la vez.

Dice el amigo que quiere que esta noche no sea como las demás. No sigamos ninguna de las coreografías por benditas que sean. Reventemos las ganas definiendo, después de tantos años, nuestros propios límites. Sabiendo por dónde, cómo, cuándo y con quién. Invitando a quien echemos de menos. Aprendiendo de quien admiremos.

Dice el amigo que me va a buscar. Díganle, por favor, que su amiga, esta noche, se va a dejar encontrar.