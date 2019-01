Moyà: "En un equipo de fútbol Nadal sería el organizador y el que mete los goles"

Este viernes saldrá del Djokovic – Pouille el rival de Rafa Nadal en la final del Open de Australia que tendrá lugar este domingo. Sería el enfrentamiento número 53 entre Nadal y Djokovic si gana el serbio. Sobre él y sobretodo sobre su pupilo Nadal, ha estado hablando en El Larguero Carlos Moyà.

“Estos grandes jugadores tienen una cosa y es que van evolucionando. Lo que pasó hace ocho meses, un año… van cambiando cosas (…) Hay que estar en constante alerta, a ver si nos puede sorprender con algo”, ha dicho sobre un Djokovic al que, en su mejor momento, describe como “una máquina perfecta de jugar al tenis, sin ningún agujero”.

Pero la revelación del Open está siendo Nadal, que no ha perdido un solo set en el torneo: “Siempre he confiado mucho cuando no competía porque le veía entrenando bastante bien, pero cuando llegas a un Grand Slam no sabes lo que puede pasar. Ni yo, que soy muy positivo, me había esperado que llegase de esta manera a la final. Hay razones para ser optimistas, hay que ir con cautela obviamente, pero el tenis que ha desarrollado hasta ahora ha sido muy bueno (…) Existía la opción de que si no iba bien del todo la operación de noviembre no jugara en Australia, pero fue muy bien. Aquí ha sobrepasado las expectativas”.

Cambio de estilo

“El saque es lo único que técnicamente hemos cambiado un poco. Está yendo muy bien, el primer partido perdió dos saques y luego ha estado cinco partidos sin perder ninguno, es increíble. El objetivo es acortar los puntos, que pase mucho menos tiempo en pista y haya menos desgaste. El cuerpo va cambiando, hay unas limitaciones físicas y hay que adaptarse a ellas”. No obstante Moyà puntualiza: “Para mí, ser agresivo no es pegar más fuerte, sino pegar con más sentido y jugar más cerca de la línea de fondo. Rafa tiene las armas para hacerlo y cree en ello”.

Un Nadal que peleará por el campeonato juegue contra quien juegue aunque “seguramente prefiera a Pouille”: “En un equipo de fútbol Nadal sería el organizador y el que mete los goles, una especie de Messi (…) Es una bestia competitiva, no le gusta perder y se ve en la pista, es algo increíble. No da un punto por perdido, se sobrepone a todo lo que le va pasando, siempre vuelve más fuerte. Cuatro meses y medio sin disputar un partido y vuelve y se planta en la final sin perder un set y jugando un tenis impresionante”.