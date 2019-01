Toni Nadal, sobre Rafa: "No es normal ganar tanto durante tanto tiempo"

Este domingo Nadal y Djokovic disputan la final del Open de Australia en el que será el encuentro número 53 entre ambos. En la previa del partidazo, ha pasado por El Larguero una de las personas que mejor conoce a Rafa, su tío Toni Nadal: “A veces sí lo echo de menos, pienso que podía estar ahí”.

“Ambos están en un gran estado de forma. Es un partido difícil obviamente, pero tengo confianza en Rafael. Pienso que tiene juego suficiente para poder ganar. Cuando juegas contra alguien como Djokovic tienes que saber que tienes que jugar muy bien para afrontar los momentos difíciles del partido”, ha asegurado Toni Nadal.

También ha alabado la mejora en el saque de Nadal: “Ha sacado muy bien todo el torneo, con una evolución muy buena para quedarse. Hace años mejoró los servicios, pero no se quedó con una gran mejora. Ahora creo que sí se va a quedar. Rafael nunca será un gran sacador, pero este saque es de nivel”.

Increíble lo logrado

“No es normal ganar tanto durante tanto tiempo, no sé si me sorprende todavía lo que hace Rafael. Los números de Djokovic, Federer y Nadal no se habían dado nunca, miras sus números y si no llegan a concurrir…”, ha opinado.

Por último, sobre el partido, ha dicho. “Creo que no va a ser una final corta, hay demasiada igualdad”.