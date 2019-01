"Todos mis compañeros de universidad trabajan fuera de España como arquitectos"

"De mi entorno de arquitectos en la ETSA de Sevilla, no queda ninguno ejerciendo en España. Todos estamos fuera Chile, Austria, Belgica, UK, etc", describe Rafa. Y el problema "no es del gran número de arquitectos que hay". Rafa nos cuenta que en el año 2014 se vino a España a hacer un máster y cuando terminó buscó trabajo sin éxito. "Sólo me contestó un estudio de los 100 currículums que envié. Me ofrecían trabajar seis días a la semana, 12 horas diarias. Haciendo las cuentas salía a 10 euros la hora". Así que Rafa decidió regresar a Londres. "No es sólo un problema de dinero, es que aquí te sientes valorado, aquí existe la cultura de invertir en el trabajador", describe. Rafa volvería a España a trabajar pero se me teme que sólo podrá hacerlo "cuando me jubile, de vacaciones, y esto es lo que nos queda a los que estamos fuera de España, ver todo desde la barrera", concluye.

