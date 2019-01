'Soy una pringada', la inesperada estrella de 'Vota Juan'

Comenzamos La Script matinal con un análisis de la próxima gala de los Oscar, que se celebra la madrugada del 24 al 25 de febrero. Será una gala sin presentador en la que Rodrigo Soroyen compite por el cortometraje Madre y en la que Roma se presenta con 10 candidaturas.

Entre los estrenos, destacamos El blues de Beale Street, del director de Moonlight Barry Jenkins. Es una cinta basada en la novela de James Baldwin If Beale Street Could Talk. La película sigue a Tish, una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contrarreloj para demostrar la inocencia de su pareja.

Continuamos con el director danés Lars Von Trier, que nos propone una comedia negra titulada La casa de Jack, con Matt Dillon metido en la piel de un asesino en serie con TOC. La historia se vive desde el punto de vista de Jack, quien mantiene una conversación con un desconocido llamado Verge (Bruno Ganz) en la que confiesa sus asesinatos.

Seguimos con The old man and the gun, la última película de Robert Redford, dirigida por David Lowery. Se trata de una historia real, la de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó media vida en la cárcel. Casey Affleck es el inspector que trata de atraparlo, no sin sentir una gran fascinación por la descarada alegría con la que roba este ladrón.

En televisión, Laia Portaceli nos habla de Vota Juan, la nueva comedia política de TNT en la que Javier Cámara se convierte en un aspirante a presidente del gobierno. Su hija, que avergüenza a su padre por su aspecto físico, es interpretada por Esty Quesada, también conocida como Soy una pringada.

Y en cine clásico, Antonio Martínez, director del programa Sucedió una Noche, hace un repaso de la vinculación de Salvador Dalí con el cine, ya que esta semana se han cumplido 30 años de la muerte del artista.