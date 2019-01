Javier Fernández: "Estar año tras año en lo más alto es muy cansado, sobre todo mentalmente"

Javier Fernández se ha despedido de la manera que mejor sabe: ganando. Este sábado ha cosechado su séptimo Campeonato de Europa consecutiva en la que ha sido su última prueba a nivel profesional: “Dejo la competición, pero seguiré patinando”, ha asegurado el propio Javier Fernández en el último tramo de Carrusel Deportivo.

El campeón le ha dicho a Yago de Vega: “En los patinadores, si queda alguno con 27 años es extraño. Siempre me he puesto metas que sé que he llegado a conseguir. Si veo que a lo mejor no puedo estar en la meta… hasta aquí hemos llegado”.

“Estar Campeonato de Europa tras Campeonato de Europa en lo más alto es un trabajo muy difícil, sobre todo mentalmente”, ha apuntado.

Preguntado por lo que se le ha venido a la mente tras conquistar su último gran título, ha respondido: “Sobre todo a mi chica y unos amigos que habían venido a ver el campeonato, pero de toda mi familia y de muchísimas personas que me han apoyado a lo largo de estos 21 años”.

Deja el patinaje profesional a sus 27 años, después de 21 patinando: “Se me ha hecho largo”, ha bromeado un feliz Javier Fernández.

