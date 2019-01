A la caza del maricón

Que a estas alturas de la película sigamos contando que la homofobia es un peligro, asusta. Que existan personas que no acepten que se pueda amar a personas del mismo sexo no es gratuito. En Chechenia vuelven a dispararse las alarmas después de que hayan desaparecido decenas de homosexuales de los que no se sabe nada. Las autoridades se burlan de las acusaciones internacionales. Dicen que ellos no son. Pero en los pueblos de donde desaparecen estos homosexuales, cuentan que llegaron soldados y se los llevaron. O lo que es aún peor, que los propios padres los entregaron avergonzados de la homosexualidad de sus hijos. En Egipto, han condenado a un año de cárcel a un periodista por entrevistar a un hombre homosexual. Quieren que la diversidad sexual vuelva a esconderse, que no se hable de ella, que no se defienda y que no se respete.

Y eso ocurre también aquí mismo.

Hace un par de semanas, le partieron la boca a una chaval en el Metro de Barcelona también por este motivo. Y en Madrid, un chico transexual recibió un botellazo en la cara en plena calle, en el centro de la ciudad, sin que nadie pudiera evitarlo. Toda esta gentuza se envalentona porque se siente fuerte. Se vienen arriba. Desde que hay plateas en las que se vuelve a poner en duda la legalidad del matrimonio igualitario, salen a la calle a cazar al maricón.

Solo si el resto de la sociedad aísla a los agresores podremos creer que estamos construyendo un mundo coherente. Un mundo en el que la diversidad sea la base de las relaciones. Un lugar en el que la convivencia sea el único mantra posible. A partir de ahora, o estás con los derechos humanos, o estás en contra. No hay otra.

