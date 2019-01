El Barça no descarta pero sí prioriza competiciones antes que la Copa

La derrota ante el Sevilla por 2-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido en el que el Barcelona salió con muchos suplentes, incluyendo la ausencia de Messi y Busquets, los cuales se quedaron la Ciudad Condal y ni si quiera viajaron, abrió el debate acerca de si el equipo catalán o Ernesto Valverde estaban tirando la Copa.

Todo ello, unido a las palabras de Gerard Piqué tras el partido en las que dejaba caer que no remontar la eliminatoria no sería tampoco ningún drama, hizo que el debate se intensificase en los últimos días.

Este sábado, en rueda de prensa, Valverde respondió a este tema. "Nos fue mal en cuanto a resultado pero intentaremos remontar el miércoles que viene. No tengo reparos en decir que la Liga es una prioridad para nosotros", afirmó el técnico vasco.

Yago de Vega dejó su punto de vista sobre esta cuestión este sábado en El Larguero. "No creo que el Barcelona esté tirando la Copa y si lo quisieran tampoco lo iban a decir porque no es profesional, pero sí creo que priorizan la Liga a la Copa. Le dan más importancia a la Liga que a la Copa. No es que creo que se descarten competiciones pero sí pienso que se les da lógicamente prioridad a unas por encima de otras. Creo que es eso, otra cosa ya es las decisiones que tome Valverde y lo que tenga la cabeza".