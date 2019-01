Doctor Ripoll: "En caso de pasar por quirófano, Neymar estaría entre tres y cuatro meses de baja mínimo"

Neymar ha sido noticia tras conocerse que se perdería toda la eliminatoria de Champions contra el Manchester United. El PSG pierde a su superestrella para la vuelta a la competición europea, pero lo importante es el tiempo que puede estar de baja.

Según un comunicado del club, el brasileño podría pasar por quirófano tras una recaída en la misma lesión que tuvo durante gran parte de la temporada pasada, fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Jose Luis Ripoll, nuestro experto en médicina deportiva, ha determinado que en caso de ser operado, se perdería, mínimo, entre "tres y cuatro meses de baja".

“No sé si el impacto que ha tenido ha sido el detonante, pero podemos hablar de tres o cuatro meses, mínimo”, afirmó el doctor.

"Neymar se queda"

También hablamos con Luis Fernández, exfutbolista y entrenador, vinculado al PSG que ha hablado sobre el futuro de Neymar y su estilo de juego, afirmando que hay que protegerle.

“Neymar está muy contento en París, sobre todo, hay un hombre que en el PSG al que le tiene mucho cariño, y es el entrenador", dijo el exentrenador del París, que conoce bien la situación del brasileño.

Luis Fernández piensa que el '10' ya no juega como en el Barça, y que las faltas recibidas no son fruto de una provocación: “No, en los últimos tiempo no. Neymar no provoca. Es su estilo de juego y su forma. Él seguramente lo sabe que hay jugadores que en el campo tienen mala leche. Ahora juega por dentro del campo que hay más jugadores. Juega de otra forma y de otra manera, y el entrenador le ha puesto en un sitio que no era su sitio y lo está haciendo fenomenal”.

“El VAR es una nueva aplicación y hay que tener en cuenta que es una forma de poder ayudar a los árbitros. Hay que proteger a los grandes jugadores. Hay entradas que son bastante duras y el VAR tiene que ayudar. Son jugadores desequilibrantes con marcajes más importantes”, concluyó.