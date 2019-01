El Deportivo asalta El Molinón y Osasuna se acerca al ascenso directo

El Granada sigue líder de Segunda tras su empate sin goles ante el Extremadura (0-0). Es el cuarto empate en los últimos cinco partidos de los de Diego Martínez, que suman ocho partidos sin perder.

El Málaga ha perdido la oportunidad de ser líder después de su empate en Tenerife (0-0), en un partido con oportunidades para ambos a pesar de no haber goles. Detrás viene el Deportivo, que sí ganó. Los de Natxo González ganaron en El Molinón (1-2) tras un comienzo frenético, ya que los tres goles se marcaron en el primer cuarto de hora de partido.

Osasuna ya es cuarto tras su victoria en Almería (0-1), marcó en su única ocasión y se coloca a tres puntos del Líder y a dos del ascenso directo. El Albacete mantiene la quinta plaza a pesar de no haber jugado contra el Reus. Y tras su victoria ante el Córdoba (2-1), el Alcorcón se queda cerrando la zona de play off después de ganar por fin después de siete partidos sin sumar de tres.

El Cádiz se mantiene al acecho tras empatar con el Mallorca (1-1) en los minutos finales, es el tercer empate consecutivo de los de Cervera.

Por abajo, Elche y Numancia no pasaron de un empate (1-1) que no satisface a ninguno. El que sí se aleja del descenso es el Lugo, tras su victoria ante el rayo Majadahonda (3-2), que pudo ser por más si no hubieran concedido el gol que Aitor Ruibal marcó con la mano. El Real Zaragoza respira con su triunfo ante un Real Oviedo que mereció más (2-0). Y el Nástic arrancó un valioso en Las Palmas.