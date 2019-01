Míchel: "Trabajo, compromiso y ganas de sacar esto adelante siempre he tenido"

El Rayo Vallecano ha conseguido salir del descenso tras ocupar estas posiciones en 20 de las 21 jornadas de Liga que se han disputado. Su entrenador, Míchel, ha sido muy cuestionado en los últimos meses, aunque la paciencia y la confianza de la directiva en el entrenador que ascendió al equipo ha sido clave para disfrutar de este momento. Tras la última victoria ante el Alavés por 0-1 con el solitario gol de Raúl de Tomás, el entrenador rayista habló con Manu Carreño en El Larguero.

"Partido a partido. La dinámica es muy positiva. El Alavés llevaba mucho sin perder en casa, algo que no sabía. Tiene mucho mérito esta victoria. En las últimas jornadas hemos cambiado el sistema y tenemos mayor consistencia y estamos más juntos sin balón. El Alavés ha tenido opciones, creo que era un partido de empate, aunque al final esta dinámica positiva nos da los tres puntos", confesó el técnico sobre la victoria de Mendizorroza.

Una de las claves que ha permitido al Rayo Vallecano abandonar los puestos de descenso es el buen momento de Raúl de Tomás, que suma cinco goles en los últimos cinco partidos: "Es un jugador importantísimo. Tiene un talento descomunal, aunque tenga cosas que mejorar como todo el mundo. Es su primer año en Primera y lleva nueve goles. Vamos a disfrutarle mientras esté aquí porque tiene mucho fútbol".

Las dudas sobre el futuro de Míchel ya son historia con esta racha positiva del conjunto vallecano: cuatro victorias en las últimas cinco jornadas; aunque el técnico no vio siempre tan clara su continuidad: "Sabes que el entrenador se expone a eso, aunque siempre he notado la confianza. Hemos estado ocho o nueve jornadas sin ganar y pocos clubes tienen esa tranquilidad para mantener a un entrenador. Trabajo, compromiso y ganas de sacar esto adelante siempre he tenido".

Con la victoria del Rayo Vallecano, el Celta cae a una zona de descenso en la que ya empieza a ser habitual ver al Villarreal: "Nadie esperaba que estuvieran ahí. Nosotros queríamos llegar vivos a esta segunda fase de la competición y esperamos seguir compitiendo para lograr el objetivo".

Se acerca la recta final del mercado invernal y equipos como el de Vallecas mueve ficha para incorporar refuerzos de cara precisamente a esta segunda y decisiva fase del campeonato: "Va a caer un mediocentro, está muy cerca ya. La dirección deportiva sabe que necesitamos un jugador arriba que vaya bien a los espacios y que nos de esa segunda jugada. Aunque no sé si podrá llegar, es una de las opciones que manejamos", sentenció.