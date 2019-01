Valientes y cobardes

Este lenguaje machote que han introducido Teodoro García Egea y Pablo Casado para darle brillo al Partido Popular abusa de la expresión cobarde, la más lamentable apelación machista del recreo. Cobarde se le dice a cualquiera que no hace lo que las personas sensatas, niños incluidos, no harían nunca. Y Egea y Casado sacan a pasear ese vocablo como si ellos fueran valientes ciudadanos y los otros fueran escoria humana que no merecen ni el recreo. Las palabras son redondas o picudas, decía Ganivet, y cobarde es palabra tan picuda que hace daño al que la repite.

