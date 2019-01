Y el Banco de España, a la contra

¡Cómo les gusta a los gobernadores del Banco de España, siempre más listos que nadie, dar lecciones a los ministros de Economía o Hacienda! No iba a ser distinto Pablo Hernández de Cos, el actual mandamás del Banco, que no pierde oportunidad para demostrar a la concurrencia que sus opiniones, siempre, llueva o nieve, coinciden con la derecha más derecha. Pura casualidad, entiéndanme ustedes, que cómo vamos a pensar que semejante servidor de la patria quiere pagar el favor a quien le nombró, que no fue otro que el PP, justo un día antes de la moción de censura que acabó con la presidencia de Rajoy, una maniobra de tahúr escasamente defendible desde cualquier punto de vista.

Ayer le tocó criticar a los Presupuestos, y antes fue atacar con falsas seguridades doctrinales la subida del salario mínimo, que según aseguró estaba demostrado que tendría efectos contraproducentes. Falso de toda falsedad, que hay multitud de estudios que afirman lo contrario. Saben en el Gobierno que cuentan con un enemigo en el Banco de España, que ya se encargaron otros de asegurarle el cargo. Y la función: segar la hierba.

Antes de acabar, quisiera este Ojo disculparse ante ustedes porque su desgastada memoria mezcló de mala manera al Guerrero del Antifaz con Roberto Alcázar, y a Pedrín con el fiel Fernando. ¡Recaspeta y recastaña, qué fallo más tonto, diría Pedrín!