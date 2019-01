Los jóvenes de hoy, a través de los ojos de 'Operación Triunfo'

En el año 2000, el periodista Javier González Ferrari era el director general de Radio Televisión Española. A su mesa llegó el proyecto de un programa-concurso para jóvenes talentos cuyo sueño era ser cantantes. "Queríamos un programa limpio en donde el esfuerzo, el trabajo, la superación fueran valores que se trasmitieran en un espacio de la televisión pública", comenta, y sigue: "el éxito fue el cásting porque eran chicos con los que cualquier joven de su edad se podía sentir identificado." Y concluye: "Hoy ese casting se calificaría de ñoño."

La razón puede ser que la España de entonces no es la España de ahora. De la primera edición de Operación Triunfo hasta ahora, hemos sufrido una crisis económica que ha golpeado a la sociedad de forma muy dura, también asistimos a la aprobación de leyes de marcado caracter social; vivimos asimismo la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales así como la aparición de nuevos partidos políticos.

España no es la misma, y sus jóvenes, tampoco. Lidia Arrollo, socióloga de la Universitat Oberta de Cataluña, considera muy revelador el hecho de que el programa ha sido capaz de reflejar la brecha generacional "en el sentido de que ya no se normalizan algunos comportamientos que antes estaban normalizados". La realidad es que "veníamos de una década, los noventa, en la que el mantra de 'España va bien' había calado en el imaginario colectivo y la gente decía que, efectimanete, ¡España iba bien!", explica con estupefacción Juan Sanguino. En el primer OT, este crítico de OT en El País tenía 17 años y reconoce que fue fiel seguidor. No comparte esa mirada Víctor Amela, crítico de La Vanguardia: "los jóvenes de hace 20 años querían gustar a sus padres, a sus tíos, a España entera, y por eso se esforzaban en el postureo de quedar bien".

Todos coinciden en que en el primer OT nadie tuvo una conversación sobre algo remotamente social "porque los jóvenes veinteañeros de esa época, no hablaban de esos temas". Lo corroboran los datos que facilita la socióloga Arrollo: "Si miramos las encuestas del Instituto de la Juventud, en el año 2005 solo el 9,6 por ciento de los jóvenes manifestaba hablar de política con sus amigos. En 2017 esa cifra aumenta 20 puntos y se sitúa en el 29,5 por ciento. Es un salto muy llamativo". "Por eso", asiente Amela, "Alfred le regala un libro de Albert Pla a Amaia, sabiendo que eso va a generar alguna roncha en alguna parte. pero no le importa porque por delante está el afecto personal, el amor y los gustos personales". Y concluye, "eso lo hacen los jóvenes de hoy y no lo hacían los de hace 20 años."