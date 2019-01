Luis García Plaza: "En este mundo ya no te sorprende casi nada"

El Villarreal comunicó 49 días después de su nombramiento el cese de Luis García Plaza del banquillo del submarino amarillo tras nueve partidos al frente del club y sólo una victoria lograda. El que ya es exentrenador del Villarreal explicó su parecer en El Larguero con Manu Carreño.

"Han pasado unas horas y en este mundo ya no te sorprende casi nada. Hemos estado en el entrenamiento, me han llamado y me lo han comunicado. Me dicen que habían decidido cesarme y yo pregunto que si es irrevocable, que me sentía con muchas ganas y que creía que íbamos a ganar esta jornada y sacarlo adelante, y me ha respondido que era irrevocable. Ante eso nada más que decir", explica Luis García Plaza sobre el momento de su destitución.

En el vestuario nadie se esperaba la decisión, reconoce el técnico: "Me han esperado los jugadores y me he despedido de ellos. Tampoco se lo esperaban. En seis partidos es cierto que no ha dado tiempo casi, pero han jugado todos. Me han escrito personalmente deseándome lo mejor y al Villarreal le deseo lo mejor porque ha sido mi casa durante mucho tiempo. Los jugadores estaban conmigo, me sorprendería que alguien dijese lo contrario. Los entrenamientos eran buenos y la actitud también".

Sobre su relación con el presidente, reconoce que "no me ha llamado, cuando firmamos tampoco hablé con él, aunque no hay ningún problema con él ni mucho menos. No ha pasado nada raro. Estaba convencido de que había que cambiar algunas cosas y el equipo también lo está, tienen muchas ganas de salir porque saben que se juegan mucho. Creo que las cosas al final se compensan, podían haber sido unos resultados mejores y haber tenido algún punto más. Lo que se ve negro, si ganas el domingo ya lo ves menos negro. En cuanto hagan un resultado bueno van para arriba porque hay calidad. Espero que así lo hagan con Javi (Calleja)".