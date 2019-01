Tiempos de irresponsabilidad

En España, el conflicto del taxi es la demostración vergonzosa de que cotiza al alza la irresponsabilidad política. Es obvio que el gobierno ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas porque no se sentía con fuerza ni ganas de afrontar manifestaciones delante de sus ministerios. Ahora, las comunidades autónomas quieren echar balones fuera hacia los ayuntamientos. Así, la Generalitat de Cataluña ha fijado 15 minutos de precontratación a los VTC. Una medida que no hubiera satisfecho a los taxistas, si no fuese porque trasladaba a su vez al Ayuntamiento de Barcelona la responsabilidad de ampliarla a una hora.

Pasar la patata caliente es también trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de resolver debates inmaduros por referéndum, como si bastará con un sí o un no. Es lo que hizo el Reino Unido con el brexit, intentando resolver el debate interno que agitaba el partido conservador con un referéndum que, como se vio de nuevo ayer, no ha aportado ninguna solución sino llevado a un callejón sin salida.

Gobernar significa tomar decisiones arriesgadas pensando en un bien común. Significa también anticipar y reflexionar sobre los cambios sociales y económicos antes de que desborden. No temer cabrear a los unos y los otros para encontrar consensos aunque sean difíciles. Esto es lo que se espera de los políticos.