"En Londres casi nadie piensa que vaya a pasar algo con el Brexit. Es la actitud del avestruz"

"Conocí a mi marido, inglés, cuando estudiaba en España su experiencia Erasmus", comienza su relato María, y ambos decidieron irse a vivir a Londres. Allí está viviendo en primera mano todo el proceso del Brexit, "lo que he vivido en mi trabajo es un poco la actitud del avestruz, no creen que vaya a pasar nada y tiran para adelante. Por ejemplo, nadie nos ha explicado qué papeles tenemos que conseguir, no sé si mi jefe se da cuenta de que muchos de los que trabajamos en la empresa podríamos no seguir haciéndolo sin algún tipo de permiso", describe María. Y nos pone un ejemplo: "la semana pasada, en una reunión con un arquitecto en Chelsea me contaba que les habían cancelado todos los proyectos para el año que viene, pero sin mucho duelo, sin pensar mucho en las consecuencias. Y eso es lo que viví en propio día de la votación. Había huelga de trenes, llovía mucho y sé de mucha gente que no fue porque no se lo tomó en serio realmente", asegura. Ahora, "tras la hecatombe inicial, el debate en la calle ha perdido intensidad y la gente se concentra en lo más inmediato de su vida. Esto nos habría pasado realmente a todos".

