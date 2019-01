Evaluamos nuestra capacidad amatoria en función del tiempo que nos duran las relaciones. Hay quien sostiene que el amor no dura más de tres años. Pasada la ventolera de la emoción, de esos besos que no conoces, de esas manos que cada vez que tocan te derriten, dicen que pasado ese tiempo, a los tres años, empieza todo a romperse. Algunos aguantan un poco más. La segunda gran crisis la sitúan en los siete años. Lo mismo ya han aparecido los hijos. Catalizadores absolutos de cualquier relación que se precie. Quererte cuando no descansas. Amarte cuando tienes otros problemas más importantes. Soportarte cuando no te apetece nada el plan, pero no queda otra que aguantar, porque para eso vives en pareja.

Dicen que a partir de los doce años de relación, si sigues al lado de la misma persona, es porque se pactas tu propio contrato sentimental y sexual. Me parece bien. Me gusta. Dejemos claro cuáles son los límites de esta relación a la que el día a día ha condenado. Hablemos de si nos gusta el sexo por el sexo. Reconozcamos que nos duele cuando nos ignoran. Contemos a quien a nuestro lado que, cuando ni siquiera nos da el beso de buenas noches, creemos que ya no le excitamos. Seamos capaces de admitir nuestras intenciones, sean las que sean.

Moldeemos a nuestro antojo nuestra vida emocional y sexual. A solas o acompañados.

Ser feliz en tu cama no es cuestión del número de amantes ni de la intensidad de los encuentros con ellos. Ser feliz en tu cama es dormir sin nadie a tu lado y no echarlo de menos. Ser feliz en tu cama significa suplir las ausencias sin aspirar a ser más que quien verdaderamente seas.

Ser feliz en tu cama trae implícito que tengas el valor de admitir qué quieres en esta vida y no te quede otra que ir a por ello.

¿Estas capacitado para ser feliz?