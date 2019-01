Julio Sanz: "Los taxistas de Madrid haremos huelga hasta el final"

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, ha dicho que mantendrán la huelga indefinida en Madrid, que hoy cumple 11 días, “hasta el final” porque quieren “que se cumpla la ley”. En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, ha criticado a los VTC debido a que “actúan como taxis sin tener la misma normativa”. Sanz ha recordado que hasta el año 2010 “la convivencia con los VTC era perfecta” y que se rompió “cuando se vinieron a la parcela del taxi y empezaron a esquilmarnos el trabajo”.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi ha dicho que “hay soluciones” aunque para encontrarlas es necesario voluntad política: “Hay que ponerse a negociar con la Comunidad de Madrid. Pero nos ha puesto una serie de líneas rojas que hacen innegociable cualquier conflicto”. Sanz ha ironizado con que el gobierno regional “pase la pelota” a los ayuntamientos porque al final, ha dicho, acabarán regulando el sector “las comunidades de vecinos”.

Ha negado que los taxistas hayan politizado el conflicto y ha pedido “no caer en el tópico de que el sector no ha sabido adaptarse”: “Sí nos hemos adaptado, pero no tenemos la capacidad económica para hacer campañas de imagen porque nosotros no estamos mantenidos por especuladores ni por fondos de inversión”.