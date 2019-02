Rulli, sobre Íñigo Martínez: "Que no espere que se le vaya a a recibir con aplausos"

Gerónimo Rulli ha hablado horas antes de uno de los partidos más especiales del año para la Real Sociedad, el derbi vasco contra el Athletic. A pesar de afirmar que ambos equipos vienen en dinámicas positivas, cree que: "Tenemos muchos más alicientes para ganar que ellos"; además de mandarle un mensaje a su excompañero Íñigo Martínez.

"No hay favoritos. Nosotros actuamos como local, en el primer derbi sin pistas. Tenemos muchos más alicientes para ganar que ellos. Creo que nos jugamos muchísimas cosas, porque creo que tenemos muchas cosas que ganar", declaró.

Sabe que es un partido "especial", donde también les servirá para resarcirse tras su último empate: "Todos nos jugamos más que los tres puntos. Lo encaras de manera diferente, con más ganas. De nosotros depende el humor del hincha de la Real [...] El partido de Huesca nos dejó una sensación agria, por ese motivo queremos darnos esa revancha de sumar a tres. Últimamente estamos haciendo más cosas bien que mal, creo que lo merecemos".

Sobre su excompañero, y central titular del Athletic, Íñigo Martínez, que abandonó la institución txuri urdin hace ya más de un año, ha afirmado que: "A mí no me molesta que lo reciban como lo reciban. El hincha de la Real está muy dolido con él y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Su decisión es respetable, pero que no espere que se le vaya a a recibir con aplausos".

Su suplencias esta temporada

"No es fácil. Venía de jugarlo todo siempre y piensas que es uno de esos momentos que no te va a llegar en tu carrera. Aprendí muchas cosas con ello. Uno se hace más maduro".

Remiro, ¿nuevo portero?

"Remiro es un chico que el año pasado hizo una gran temporada. Si es objetivo de la Real es porque hizo las cosas muy bien. Si viene a sumar, bienvenido sea, pero que sepa que le va a esperar una competencia dura, aquí hay buenos porteros".

La jugada con Vinicius

"Me molestó que solo se hablaba de eso y no del partido que hicimos para ganar en el Bernabéu. Fueron muchas cosas buenas las que hicimos y más que las que Vinicius. Si nos molestó algo fue que se diera más importancia a esa jugada en particular que a todo el esfuerzo que habíamos hecho".