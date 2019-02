Votar a Pepu Hernández está dentro de la ley

Pepu Hernández, precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, montó una sociedad para facturar sus conferencias y pagar menos impuestos. Siempre que aparecen estas noticias la parte afectada desplaza el debate hacia lo que es legal o ilegal, es decir: si hay delito o no. Como si al ir a votar pensásemos en lo que está o no dentro de la ley. Como si de la ley no se encargase la justicia sino los votantes. Repasemos. Crear una sociedad para pagar menos impuestos es legal. Vivir de acuerdo a tu ideología es legal, vivir con contradicciones también es legal. Que un líder político diga que no quiere a nadie en su ejecutiva con una sociedad para pagar menos impuestos, y elija como candidato a un hombre que lo ha hecho, es legal. Yo creo que el debate no es ése. El debate es: ¿se pueden pagar menos impuestos mientras se defiende que se paguen más? Se puede y es legal. Pero hay otros partidos políticos que defienden mejor tus intereses. El PSOE no defiende los intereses de su candidato en Madrid. El PSOE defiende impuestos altos a rentas altas para fortalecer los servicios públicos y corregir desigualdades. ¿Puede haber un discurso público y otro privado? Puede y no es delito. ¿Da votos? Puede darlos, pero no es lo habitual.

