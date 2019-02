"Trabajo como enfermero en Reino Unido. Veo a menudo a gente morir sola"

Francisco lleva viviendo en Inglaterra 4 años, "trabajo como enfermero en un hospital dedicado a la ventilación no invasiva y llevo bastante tiempo experimentando situaciones que no son cómodas, como ver a gente morir sola", describe. Para Francisco, la causa está en el modelo de familia en Inglaterra, "la gente comienza a trabajar muy pronto, y se pueden pagar ellos la universidad. Tengo amigos con 25 años que me dicen que hace mucho que no ven a sus padres". En lo que a él le atañe experimenta a menudo casos de "gente en estado paliativo que han estado solos, y muerto solos. Lo que me sale cuando una persona se está muriendo es agarrarle la mano, yo me he tenido que sentar con mucha gente y sujetarle la mano", cuenta.

