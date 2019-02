La lección aprendida en Totalán

Entrevista emitida en Matinal SER el sábado 26 de enero de 2019

P. Hay que reconocer que todo ha sido una lucha permanente contra la adversidad

R. Sí, absolutamente. Hemos mantenido una lucha titánica contra la montaña. Hemos ganado la batalla, pero al final se ha cobrado un alto y cruel precio, la vida del pequeño Julen. La verdad todos los servicios que hemos intervenido en su rescate estamos consternados, con un inmenso dolor. Creíamos en el milagro que se podía producir, pero no ha sido así. La verdad es que que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, a todas las vicisitudes que hemos tenido, los contratiempos, la lucha contra el reloj, al final no ha sido posible. Nos queda, lo único, que hemos intentado lo humana y técnicamente posible para rescatarlo. La verdad, mucha tristeza.

P. Se decía en las últimas horas, como gran resumen de todo, como gran titular de este rescate, que "la montaña manda". ¿Qué les ha enseñado la montaña en estos 13 días?

R. Nos ha enseñado mucho. Desde el primer momento vimos las dificultades y nos ha puesto a todos a trabajar para buscar una solución pese a todos esos inconvenientes. Yo creo que la formación, la experiencia de los especialistas que han estado ahí han estado combatiendo esa montaña con soluciones en un corto periodo de tiempo, que esa experiencia va a ser buena para un futuro, para poder dar soluciones. Esperemos que no nos encontremos una situación tan trágica como la que hemos vivido, pero esto va a servir para crear protocolos, mejorar siempre nuestro servicio público, darle mayor eficiencias si cabe, porque al final los esfuerzos que hemos realizado en tan poco periodo de tiempo se han visto por todo el mundo. No se ha escatimado medio alguno. Hemos estado todos los servicios de emergencia para intentarlo. Al final no ha podido ser. Lo hemos rescatado, pero sin vida. Esto va a hacer que aprendamos que cuando nos enfrentamos con la montaña, con la naturaleza, es muy complicado, sobre todo cuando se trabaja a una gran profundidad.

