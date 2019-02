LGTBIfobias, mal endémico

Si pensáramos en todo aquello que no nos gusta, nos saldría una buena lista. Si elimináramos de nuestro alcance a todas las personas con las que no estamos de acuerdo, terminaríamos solos. La convivencia es complicada. Cuesta mucho y no siempre es satisfactoria. Pero es la única manera de que dejemos de vivir en la barbarie, de que podamos vivir en compañía de otros. Así que no queda otra que poner cada uno el granito de arena que construya nuestra playa.

Si a nuestro vecino, el del quinto, no le gustamos, lo máximo que podremos hacer es mirar por la mirilla cuando bajemos a la calle, para no coincidir con él. Pero si nuestro vecino, el del quinto, se empeña en insultarnos, no deja de burlarse de nosotros o termina acosándonos por sistema. Entonces, el vecino empieza a convertirse en un problema. Ya no es tan anecdótico. Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos protejan. Ahora es una cuestión de convivencia. Y en estos casos, es cuando la ley está de nuestra parte. Todas las fobias relacionadas con la sexualidad, las LGTBIFobias que llamamos, se regulan para conseguir que cualquier persona esté protegida al margen de la orientación e identidad sexual que pudiera tener. Cualquiera que no sea heterosexual o haya nacido con un sexo diferente al suyo, ya pertenece a un grupo vulnerable por definición. Por eso son importantes las leyes que protejan a todos. Ni Asturias, ni Cantabria, ni la Rioja, ni ninguna de las dos Castillas tienen ley integral de protección a las personas LGTBI. Es al Parlamento donde tiene que llegar esta Ley.

Ya va siendo hora de que no importe donde nazcamos para tener todos los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma protección. Ya va siendo hora de que se note que esto no va a retroceder nunca. Se llaman derechos humanos. A ver quiénes son los valientes que no los cumplen.