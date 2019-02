"El Madrid tiene una oportunidad de reengancharse a la temporada"

La victoria del Real Madrid por 3-0 ante el Alavés marcó la jornada dominical de Liga que deja a los de Solari a ocho puntos del Barcelona y a dos del Atlético. El papel de Vinicius, las incógnitas que se le vienen al técnico argentino de cara a la semana decisiva, el polémico penalti a Morata y más detalles de la jornada se debatieron en El Sanedrín del último tramo del Carrusel Deportivo con Manu Carreño.

Las incógnitas del once de Solari

Manu Carreño: "Para mí sí se han asentado Bale, Benzema y Vinicius en el once titular. Bale esté como esté va a jugar, aunque no esté al 100%. Benzema es intocable y Vinicius se lo ha ganado".

Miguel Martín Talavera: "El estatus de estrella Bale lo tiene y lo tendrá hasta que se vaya. Cuando juega, aparece en las grandes fotos porque tiene algo que marca las diferencias. Lucas ha trabajado mucho, pero evidentemente si alguien puede marcar las diferencias antes es Bale".

Lluis Flaquer: "Solari va a hacer una gestión de tres partidos. Que siente a Vinicius no significa que no le considere clave. La alineación del miércoles hay que interpretarla por lo que le viene por delante. El que más sigue intimidando de los de ataque es Bale".

Álvaro Benito: "No está la eliminatoria ni el rival como para no poner toda la carne en el asador. Es uno de esos partidos al año donde si te toca pasar mucho tiempo sin balón y es importante el trabajo defensivo. Vinicius está fenomenal y nos está pero todavía no ha pasado el examen de un clásico y los otros sí que lo han pasado ya y eso da mucha seguridad al entrenador. Es una oportunidad fantástica para que el Madrid se crea que puede pasar una eliminatoria y jugar una final, verse capacitado para disputarle la liga y creerse que puede competir con los mejores para ganar la Champions. Es una oportunidad para reengancharse a la temporada".

El VAR sigue copando los focos

Miguel Martín Talavera: "La jugada de Benzema va a abrir todas las polémicas."

Manu Carreño: "Me parece muy grave que con el mismo reglamento, un árbitro levante la bandera en una jugada como la de hoy, y que dentro de 80 partidos no lo haga. Se supone que ya se deben saber el reglamento".

Romero: "Después de lo de Vinicius, el penalti a Morata me parece el más escandaloso de la Liga".

Iturralde: "Les han metido el miedo en el cuerpo para que sólo llamen en las jugadas muy claras. ¿Cuándo se van a arreglar este tipo de situaciones? Cuando al día siguiente se demuestre que se haya equivocado y se diga que ese árbitro va a estar tres meses sin el VAR. Hoy el penalti es claro".

El Betis frenó al Atlético en el Villamarín

Martín Talavera: "Creo que la de Morata es una jugada decisiva, aunque creo que el Atleti no se merecía ganar, y lo más justo hubiese sido un empate. No ha sido su mejor partido ni mucho menos".

Jordi Martí: "Partidazo de Sergio Canales que ha marcado las diferencias".

Manu Carreño: "Canales está en el mejor momento de su carrera".

Pablo Pinto: "Las críticas a Setién no son por su fútbol ni por sus resultados, es por hacer de menos lo que hace otra gente".

Santi Ortega: "Los cuatro pecados de este año de Setién no tienen que ver con el fútbol. Dice que la institución no está preparada para jugar tres competiciones. Dice que Bartra algo estará haciendo mal para jugar en el Betis...etc. Si gana es magnífico y sino, habrá debate".