Blas de Lezo, Clint Eastwood

Vox pregunta por qué no se hace una película sobre Blas de Lezo y el guionista Borja Cobeaga le responde que no le da la gana. Vox, que no fue invitado a los Goya, ha pedido al cine español se quede con sus bodrios que ellos seguirán con Clint Eastwood. Abascal: no valen los primeros 20 minutos de Gran Torino. Hay que verla entera.

Dicho lo cual, yo creo que Blas de Lezo tiene un peliculón encima. Y como Blas de Lezo la mitad de los héroes militares españoles de la historia. España fue un imperio, ahora somos un país del montón. Hemos ido perdiendo países como Blas de Lezo miembros. Y las películas sobre las grandes batallas españoles, de sus grandes derrotas, de sus conquistas, de cómo fuimos perdiendo sangre y países hasta 1898, son producciones muy caras.

¿Qué ocurre? No tenemos dinero para producir nuestro pasado. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Gran Bretaña. Pero nosotros perdimos la historia. Es algo muy poético y muy triste, pero no podemos darnos el lujo de recordarnos. Yo haría una película sobre eso. Sobre cómo al no poder conocer nuestro pasado a través de Netflix, lo tenemos que conocer en las bibliotecas.