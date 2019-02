"No somos conscientes de la suerte que tenemos con la Sanidad española"

Muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos. "No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes", como dice el refrán. Que la sanidad sea gratuita y universal en España podría ser un ejemplo, o al menos eso es lo que piensa Eva Castizo. Eva ha estado ingresada en el hospital cinco días y ha publicado un post en Facebook que se ha hecho viral. En él 'se queja' de que al darle el alta 'solo' le han dado las instrucciones de su tratamiento para el embarazo y reclama que deberían darnos una factura, simbólica, para que seamos conscientes de lo que no pagamos.

"Esa factura simbólica era para que fueramos conscientes de la suerte que tenemos en España", dice Castizo. Hizo un cálculo sobre los gastos que supone estar en el hospital, entre ellos, la habitación, que son 1000 euros la noche.

Recibió muchas críticas a través de Facebook por su entrada. "Hay mucho desconocimiento. No digo que sea gratis, se paga con los impuestos, solo quería saber cuánto costamosa la Sanidad".