Las cinco nuevas series de Netflix en España: fenómenos literarios, Vigalondo y una miniserie con estrellas

Netflix va sobre seguro. Fenómenos literarios y creadores reconocidos con un elenco de estrellas. El gigante del streaming ha anunciado sus cinco nuevos proyectos en nuestro país, cinco propuestas diferentes que buscan reforzar su presencia entre el público más joven y femenino. Producciones locales, dicen, con vocación global sustentadas en comunidades de fans de los libros y en una diversidad de géneros. Del fenómeno de aventuras de Laura Gallego y la serie sobre un cómic con Nacho Vigalondo a una miniserie con Victoria Abril y Elena Anaaya, estos son los trabajos en marcha:

1.- Días de Navidad. Miniserie de tres capítulos creada y dirigida por Pau Freixas, autor de ficciones como Pulseras Rojas y Sé quién eres, según informa el diario El País. La historia seguirá la vida de cuatro hermanas durante sus encuentros de Navidad en tres etapas diferentes de sus vidas. Reparto lleno de estrellas del cine español, con Victoria Abril y Verónica Forqué para el tercer episodio y Elena Anaya y Verónica Echegui en el segundo. La primera etapa estará interpretada por jóvenes actrices desconocidas. Freixas escribe la serie junto a Clara Esparrach y comienza el rodaje el próximo lunes.

Creada y dirigida por Pau Freixas

Escrita por Pau Freixas y Clara Esparrach

Producida por Filmax (Arca Audiovisual)

Reparto principal: Verónica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros, Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López, Ángela Molina

2.- Memorias de Idhún. Trilogía escrita por la valenciana Laura Gallego con más de un millón de copias vendidas y traducida a varios idiomas. Tres novelas de fantasía, aventuras y romances con una legión de seguidores fiel. La autora había sido muchas veces tentada para llevar al cine o la televisión su obra, pero siempre se había resistido, según ha adelantado los 40. No estaba convencida de que la adaptación audiovisual respetara el espíritu de sus libros pero finalmente ha accedido. Y lo hará con Netflix y con la productora Zeppelin, que convertirá esas aventuras en una serie de anime.

La propia Laura Gallego está encargada del guion junto a Andrés Carrión, encargado de los cómics de la triología. Pilar Blasco, consejera delegada de Endemol Shine Iberia y productora ejecutiva de este proyecto, asegura que hay un público huérfano en este campo. "Hay muchos jóvenes que han crecido con el anime asiático, y Netflix sabe cómo está creciendo el género en todos los países fuera de Asia, no solo en EEUU o Europa, también en los países de habla hispana, como México".

Dirigida por Maite Ruiz de Austri

Productores ejecutivos Pilar Blasco and Alexis Barroso

Escrita por Laura Gallego y Andrés Carrión

Producida por Zeppelin, una compañía del grupo Endemol Shine

Basado en la trilogía “Memorias de Idhún” de Laura Gallego (Primera temporada en “Memorias de Idhún I: La Resistencia). Editorial SM

3.- La saga Valeria. Cuatro libros escritos por Elisabet Benavent, una joven alicantina que hace cinco años triunfó con sus historias de mujeres antes del despertar feminista. La historia versa sobre una escritora en crisis y sus tres mejores amigas, un relato femenino y aspiracional que puede recordar -con todas la distancias y las precauciones- a ficciones como Sexo en Nueva York o más, por proximidad generacional, a la Girls de Lena Dunham. "Las chicas son muy españolas, Madrid es el quinto protagonista, es una ficción muy urbana que a la vez no es tan ficción, es un Madrid contemporáneo conocido por todos. A lo mejor es menos glamuroso, no lo sé, pero es más cercano, comparte ese punto aspiracional, las chicas que somos y querríamos ser. Queremos vernos en el espejo de estos personajes", declara la escritora a la Cadena SER.

La escritora está implicada como asesora en un equipo integrado por mujeres guionistas y directoras. Al frente de la escritura está María López Castaño. "Es muy importante dejar el guion en manos de profesionales, yo nunca he escrito un guion y sería salir mucho de mi zona de confort. Me quedo más tranquila si un equipo profesional se encarga de trasladar la historia al audiovisual", explica Benavent, quien además cree que su obra tiene oportunidad de crecer. La escribió con 25 años, antes del despertar feminista, y ahora, dice, es otra mujer. "Si volviera a escribir las novelas, lo haría de otra manera, no pensaba cómo pienso ahora, las historias crecen, los personajes crecen y creo que ese punto se le va a dar ahora con la ficción audiovisual".

Escrita por María López Castaño con Aurora Gracià, Almudena Ocaña y Fernanda Eguiarte

Creada por María López Castaño basada en las novelas de Elísabet Benavent publicadas por Penguin Random House

Consultora creativa: Elísabet Benavent

Producida por Plano a Plano

4.- El desorden que dejas. Uno de los creadores de Élite, Carlos Montero, adaptará su propia novela para la plataforma. Premio Primavera 2016 y guionista también de 'Física o Química' o 'El Comisario', el escritor apuesta ahora por una especie de thriller rural. Una profesora de literatura acepta trabajar en el pueblo de su marido. Allí se embarcará en una investigación para descubrir por qué otra docente se suicidó. "Me acompañan los asesinatos en mi ficción, qué le vamos a hacer. El hilo conductor de un asesinato es maravilloso, tienes que hacerte las preguntas de quién, cómo, por qué. Con contestar esas preguntas ya tienes la mitad de la novela hecha". Montero defiende que no es un thriller al uso, no hay policías ni investigadores. Primero le plantearon hacer una película pero no le convencía. "Cuando surgió la posibilidad de hacer una serie, lo prefiero, en ocho capítulos puedo contar mejor la historia. Cuando escribimos novela, solemos ser barrocos, muy prolíficos, y es difícil condensar todo eso en hora y media", concluye.

5.- El vecino. El cómic de Santiago García es una serie de tres volúmenes junto a historietas breves hecha con el dibujante Pepo Pérez -un referente en el mundo de la novela gráfica-. Nominada a mejor obra en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, la describen como "una comedia urbana costumbrista que muestra la trastienda de los superhéores". Nacho Vigalondo dirige esta producción protagonizada por Quim Gutiérrez y Clara Lago.

Dirigida por Nacho Vigalondo

Carlos de Pando y Sara Antuña son los showrunners

Escrita por Miguel Esteban y Raúl Navarro

Basada en las novelas gráficas El Vecino creadas por Santiago García y Pepo Pérez y publicadas por Astiberri

Nahikari Ipiña y Eneko Gutiérrez son los productores ejecutivos

Productora: Zeta Audiovisual

Reparto principal: Quim Gutiérrez, Clara Lago, Catalina Sopelana y Adrián Pino

Paco Ramos, vicepresidente de originales internacionales de la compañía, asegura a la Cadena SER que adaptar novelas de éxito es "una forma de unir al espectador con algo tangible, palpable, siempre le encanta relacionarse con series o películas basadas en novelas porque de alguna manera hay un conocimiento de los personajes y una mirada distinta sobre la misma historia". El responsable de la compañía destaca que las novelas y las propuestas audiovisuales son muy distintas, en busca de un catálogo con gran variedad de historias. Impulsor de éxitos como 'Élite', Ramos espera que estos proyectos de alcance global sean también una oportunidad para que los libros tengan una segunda vida en mercados extranjeros.

Otros proyectos para España en marcha

Hache . Un thriller sobre el tráfico de heroína en la Barcelona de los 60 con Javier Rey y Adriana Ugarte de protagonistas.

. Un thriller sobre el tráfico de heroína en la Barcelona de los 60 con Javier Rey y Adriana Ugarte de protagonistas. Criminal . Producción internacional con rodaje en cuatro países europeos. Cada uno contará con su equipo artístico. En España dirige Mariano Barroso y escriben Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández.

. Producción internacional con rodaje en cuatro países europeos. Cada uno contará con su equipo artístico. En España dirige Mariano Barroso y escriben Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández. Alta mar . Serie de misterio ambientada en los años 40 con la producción de Bambú.

. Serie de misterio ambientada en los años 40 con la producción de Bambú. Tercera temporada de La Casa de Papel

Segunda temporada de Élite

Cuarta temporada de Las Chicas del cable

Tercera temporada de Paquita Salas