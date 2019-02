Parejo: "Para mí Canales está para ir a la Selección"

Aunque el Madrid-Barça lo eclipsa todo, estamos en Copa y hay otra gran semifinal en juego: el Valencia-Betis. Dos equipos que llegan a este penúltimo paso de la competición en su mejor momento. Para analizar ese partidazo, hablamos en El Larguero con dos de sus buques insignias, Sergio Canales y Dani Parejo.

El del Betis habló primero, y afirmó estar en el mejor momento de su carrera, principalmente por "la continuidad", pero que ve complicado lo de la Selección, aunque seguirá trabajando para ello.

Por su parte, el capitán de Mestalla habla sobre su renovación hasta 2022 y la posibilidad de retirarse en el club ché: “Ojalá. A todos los jugadores nos gustaría jugar en grandes clubes y yo estoy en uno de ellos”.

¿Qué es lo que más admiráis del otro?

Canales: “Su personalidad, la manera de afrontar los momentos complicados, tirar para adelante… Y luego ya técnicamente, a la hora de manejar y leer el juego, es de los mejores”

Parejo: “La cabeza. El trabajo, su constancia, me parece increíble. Después de tener ya no dos, sino tres, no sé si otro futbolista hubiera podido jugar o se hubiera retirado. Lo que ama el fútbol es increíble. Para mí creo que está haciendo una temporada para ir a la selección seguro”.

Setién y Marcelino

Canales: “Los grandes jugadores se adaptan a cualquier estilo y a cada partido. Al venir aquí, estando Setién lo tuve muy claro, y venir al Betis, con la afición y el ambiente… Para cualquier futbolista es una gozada”

Parejo: “He tenido la suerte o desgracia de tener muchos entrenadores. Para mí hay dos que tienen algo especial, como son Ernesto y Marcelino. Para mí, ellos dos tienen algo que es distinto. La forma de entrenar, cómo analizan al rival… Para mí tienen otro nivel”.

¿Favoritos?

Canales: “Siempre voy a pensar que nosotros somos los que vamos a pasar porque vamos a hacer lo posible para ello”.

Parejo: “En Liga vamos similares, pero es verdad que nosotros llegamos en el mejor momento de la temporada. Va a ser una eliminatoria difícil, ojalá pasemos nosotros, pero va a ser complicada”.

Una hipotética final

Parejo: “Siendo realistas, jugar contra el Madrid o Barcelona es más complicado. No va a ser fácil. Tanto ellos como nosotros, si hubieran elegido jugar una final, hubiéramos elegido jugar entre nosotros”.

Canales: “Hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera”.

Parejo: “Una final es una final y pueden pasar muchas cosas”.

Parejo, el eterno examen de Mestalla

El capitán del Valencia ha pasado momentos que se le han hecho cuesta arriba en el club, pero siempre ha tenido la capacidad de salir adelante. Nos cuenta cómo se siente y cuál es su secreto para seguir.

“Yo lo que hago es ser fuerte yo refugiarme en la gente más querida y al final ser yo en el campo. Lo que me ha llevado a ser el jugador que soy es creer en mí mismo. No es casualidad que el único año que no juego mucho es mi primer año. Jugué poco y yo era consciente de que estaba en un gran club, pero yo quería jugar, y quería salir a donde fuese. Al final, el trabajo te lo da. He jugado con todos los entrenador y me he sentido importante con los entrenadores y jugadores que he tenido. Lo que no voy a cambiar es mi forma de pensar o jugar por mucho que me digan. Juegue como juegue siempre voy a tener detractores y gente que me ama. He aprendido a convivir con ello y a tomármelo con naturalidad”.