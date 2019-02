José Guirao, sobre la igualdad en el deporte: "Era una injusticia flagrante que hubiera una cuantía diferente en las becas o premios"

El Ministro de Deporte, José Guirao, ha hablado en El Larguero sobre la nueva Ley de Deporte, especialmente en uno de los puntos más importantes: la promoción de la igualdad. Esta nueva ley regulará por primera vez el deporte femenino y que consta de cuatro puntos clave.

Entre ellos se encuentra la paridad y la maternidad, dos apartados fundamentales para las deportistas femeninas. La primera de ellas establecerá un mínimo de 40% de mujeres en los órganos de dirección de las federaciones deportivas. “Es siguiendo lo que dice la ley de igualdad. Ahí establecemos el mínimo que establece la ley de igualdad”, declaraba el ministro.

En cuanto a la maternidad, las mujeres mantendrán su condición como deportistas de élite, algo que no sucedía hasta ahora. Además, “se alarga su tiempo para que pueda ser compatible hasta en 4 años y se regula que pueda tener una maternidad y la crianza como cualquier otro trabajador". Guirao comentó que el principal problema que había con el deporte femenino es que no estaba regulado a pesar de que "se habían ido haciendo mejoras en el Consejo Superior de Deportes" a través de programas pero no estaba reflejada en la ley. "Nos parecía fundamental reflejarla", admitía.

Tras el éxito cosechado el pasado fin de semana en San Mamés con el fútbol femenino, al que asistieron casi 50.000 espectadores, el Ministro de Deportes bromeaba: “Este año, las selecciones femeninas nos han dado más alegrías que las masculinas y sin estar en la ley así que, qué menos que estar en la ley”.

La ley también hará referencia a las becas y premios económicos, otra de las desigualdades más destacadas que siguen existiendo: “Eso era otra injusticia flagrante. El mismo organismo que si daba una beca o un premio económico a un deportista masculino era de una cuantía y si era femenino era menor. En todas aquellas becas y premios en los que participe la Administración tienen que ser iguales las de hombres y las de mujeres”, comentaba, dejando a un lado las instituciones privadas, en las que no pueden actuar.

El Ministro de Deportes ha condenado la última actuación machista de Terrassa, donde los veteranos han insultado a las jugadoras del Terrassa B durante el partido del pasado domingo, en el que se pudieron escuchar graves comentarios machistas. Ante esto, Manu Carreño no ha dudado en preguntarle qué se puede hacer para evitar estos acontecimientos: “La verdad que no lo sé exactamente porque cuando en un equipo de deporte, donde el deporte es colectivo, donde hay convivencia y pasan estas cosas… Me llama mucho la atención y me quedo sin palabras", declaraba Guirao.

En cuanto a las sanciones que se aplicarán en estos casos, el ministro ha sido claro: “No sé si más o menos, pero desde luego hay que sancionar ese tipo de comportamientos porque son inadmisibles, absolutamente inadmisibles. Es inadmisible para cualquier situación de la vida, en el deporte, que se supone que defiende valores positivos, de integración, de trabajo en equipo, de superación y comportarse así con las compañeras del club… te preguntas si tienen espíritu deportivo”.