Joan Tardà: "El Gobierno se ha dejado arrastrar por la derecha para no dialogar en Cataluña"

Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que su partido no apoyará los presupuestos de Sánchez porque “hay motivos de una índole extraordinaria como es que el Gobierno, el PSOE, se ha dejado arrastrar por parte de la derecha española” para no abrir un diálogo “que resuelva democráticamente el conflicto existente entre España y Cataluña”.

El diputado republicano ha reiterado que ERC no se planteará su posición hasta que Sánchez inicie “un proceso hacia la desjudicialización” del conflicto y ponga en marcha “una mesa bilateral” para negociar una salida a la crisis en Cataluña. En este sentido, Tardà ha insistido en que “legalmente” el Gobierno español “puede instar a la Fiscalía a actuar”. “¿Por qué no dicen no queremos hacerlo y recurren a que no se puede hacer?, ¿es que acaso somos tontos y no sabemos leer las leyes?”, ha lamentado.