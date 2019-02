Araceli es asturiana y desde hace años tiene problemas digestivos. "En abril del año pasado el especialista me mandó unas pruebas, para las que me derivaron a inicios de mayo al hospital de Oviedo. Los resultados de esas pruebas los sabré a finales de junio. Empecé a visitar el digestivo en abril del año anterior", describe Araceli que apunta, "yo no me puedo permitir el lujo de ir al médico privado. He puesto dos reclamaciones y la administración no se ha dignado ni a contestarme".

