¿Son inocentes los colores? Todos los colores están marcados hoy por ideas políticas y manifestaciones sociales. Una simple elección multicolor de unas sillas para una cocina puede provocar que al desayunas, comer o cenar te sientas en medio de una encuesta electoral. Nemrod Carrasco, profesor de filosofía de la Universitat de Barcelona, defiende que los colores han marcado la filosofía y el pensamiento desde la antigüedad, "por eso no son ni inocentes ni neutros, ya nos vienen con un significado.

Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid , cree que ni el rojo ni el azul , los colores más básicos de la política, están libre de los nuevos contextos. Ya no solo significan izquierda y derecha, ni el verde solo es ecologismo desde que se lo ha apropiado la ultraderecha española, ni el naranja de Ciudadanos tiene nada que ver con el naranja de Compromis, y mucho menos con el de la revolución ucraniana. Ni el amarillo que siempre tuvo que ver con el liberalismo democrático es comparable con el amarillo del independentismo. O el morado de Podemos es propio porque antes fue símbolo del poder y a la vez del feminismo. Es tan variada la proliferación de colores relacionados con ideologías que Pablo Simón cree "que nos estamos quedando ya sin gama de colores" y Nemrod Carrasco que "en España estamos al borde del daltonismo político.

Nacemos con una clasificación de colores, algo que no ocurre con otras sensaciones que nos llegan a través de otros sentidos. Esto, según el profesor Carrasco, hace que nos condiciones. "Tu intentas describir el olor a castaña cocida y es muy difícil explicar lo que sientes, pero describes lo que ves a través de los colores y sus matices y todo el mundo te entiende". Los colores no han sido motivos de grandes tratados filosóficos, pero no por ello han dejado de condicionar nuestra vida. El primero en estudiar su influencia y sus connotaciones en profundidad fue el autor de "Fausto", Johann Wolfgang von Goethe, con su "Teoría de los colores".

OKUDA

Ya en el siglo XX, el que más análisis ha hecho de la poca inocencia de los colores ha sido el historiador y antropólogo francés Michel Pastoureau, autor entre otros del libro "Los colores de nuestros recuerdos" , editado por Periférica. Y como recomendación de actualidad, una obra del artista callejero Oscar San Miguel, más conocido por Okuda. Se trata de la escultura de una cabeza multicolor que surge del hielo siberiano de la ciudad más fría del mundo ,Yakutsk. La obra trabajada en temperaturas de hasta 50 grandos bajo cero fue inaugurada a finales de enero. Se quedará allí permanentemente , rodeada de hielo y mostrando todos los colores como símbolo de la multiculturalidad.