¿Perder la custodia por fumar ante tus hijos?

La Audiencia Provincial de Córdoba ha retirado la custodia a un padre fumador que sometía a sus hijos al humo de sus cigarros, corrigiendo la custodia compartida acordada en el proceso de divorcio. La sentencia recoge las quejas de los menores, describe situaciones como que el padre fumase incluso en el dormitorio de los pequeños y determina que ese “proceder pone en situación de peligro la salud de los menores de forma absolutamente irresponsable y sin mirar otra cosa que no sea a su adicción”.

La sentencia es pionera y plantea algunas polémicas derivadas. Porque no cabe duda sobre cuál es el bien a proteger entre la adición de un adulto y la salud de un niño. Pero no queda claro en qué punto una mala costumbre llega a ser punible. ¿Cabría llegar a prohibir fumar en un hogar en donde haya niños? También cabe plantearse si una decisión así podría extenderse a otras costumbres, por ejemplo, una mala alimentación que podría derivar con el tiempo en graves problemas de salud para los pequeños. Y la tercera duda: ¿qué habría pasado de no haber un proceso de divorcio por medio? ¿Qué medida habría dictado el juez sobre un padre fumador si la madre hubiera denunciado esta circunstancia?