Iturralde González, el árbitro del Carrusel Deportivo, aclaró en El Larguero con Manu Carreño todas las jugadas polémicas que ha dejado el Clásico del Camp Nou con Mateu Lahoz como protagonista.

Sobre la tarjeta amarilla que vería Sergio Ramos al comienzo del encuentro señaló que "no es ni falta, se excede en la amonestación. A los diez minutos hay una falta igual a Llorente y no saca tarjeta".

📻 @itu_edu se basa en esta imagen para afirmar que Mateu pita saque de puerta, parece que es eso lo que señala https://t.co/hebauP2LYV pic.twitter.com/sfMX609Nx8 — El Larguero (@ellarguero) 6 de febrero de 2019

Los jugadores del Barcelona protestaron tras marcar el gol del empate porque no sabían lo que había pitado el colegiado. De hecho, la incertidumbre se apoderó del estadio hasta que Mateu concedió el gol. Jordi Alba vio la cartulina amarilla en esa jugada por protestar, ante lo que Iturralde responde que "no se sabía lo que había pitado. Creo que pita saque de puerta porque no ve el gol. Cree que Ramos hace como el tiro de Suárez es fuera y va a señalar saque de puerta cuando todo el estadio canta gol y ve que es gol".

Una de las tarjetas que suscitó también las protestas de los jugadores blaugranas fue la de Luis Suárez, que se acercó a Mateu diciéndole 'qué cara tienes' viendo la cartulina amarilla: "No puedes permitir que un jugador te diga a la cara 'qué cara tienes'. Se llame Suárez, se llame Messi o se llame Pelé", explicó.