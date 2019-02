"Uno a chicos de Martinica con chicos de Tenerife a través del idioma español"

Natalia pidió una beca de auxiliar de conversación al Ministerio de Educación español y solicitó Martinica como destino. "Me lo concedieron y pasé todo el año de 2016 como auxiliar", describe. Dos años después regresó oficialmente copmo profesora de español en Francia porque incluso antes de acabar el máster aprobó las oposiciones. "Me encuentro con alumnos que no le ven sentido a la asignatura de español, a pesar de que es una isla rodeada de hispanohablantes, así que con el objetivo de motivarles más empecé a establecer contacto con institutos españoles. Así encontré el proyecto 'El español como puente', puesto en marcha por el IES San Benito de Tenerife, que favorece la cooperación y multiculturalidad entre centros", describe.

