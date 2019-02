Mujeres de 100 palabras

Dado que la imaginación es libre, y gratis, al menos de momento, imaginemos un país donde las mujeres solo pueden pronunciar cada día 100 palabras. De nada sirve recordar que una persona normal, de promedio, utiliza –utilizamos- unas 16.000. Nada, las mujeres sólo tienen 100. Y si se pasan llevan un brazalete en la muñeca que les recordará, mediante descarga eléctrica, que lo tienen prohibido.

Sigamos imaginando; en ese país, unos Estados Unidos del futuro, las mujeres no pueden leer, ni escribir, ni trabajar, porque su puesto está en la casa y su rol es el de la obediencia. Imagino que este relato, bueno, lo que pasa es que hoy la palabra “relator” nos lleva a otros berenjenales, así que corrijo: imagino que este punto de partida les recuerda a “El cuento de la criada”, que Margaret Atwood escribió hace más de 30 años y que ahora se ha vuelto mundialmente conocido por la serie de televisión de HBO.

Bueno, pues no, este argumento que les acabo de describir pertenece a algo mucho más reciente, a “Voz”, no VOX, aunque en algunos países se titule así. “Voz” es el título de una novela, de una distopía, escrita en el mejor momento del feminismo, el más potente, pero yo diría también que el más peligroso: porque la reacción furibunda que ha despertado en los sectores más carcas, más ultras y más reaccionarios dispone también de altavoces muy poderosos.

Por eso no me extraña que alguien pueda imaginar un escenario tan nefasto. Porque en ese caldo de incomodidad –cuando no abierto rechazo- en el que se cuecen ahora mismo unos cuantos, yo diría que bastantes hombres, se detecta una reacción casi automática al conocer el argumento de esta novela; que consiste en decir: “¿100 palabras? ¿Una mujer? Muchas me parecen, ¿no?” Que es una broma, ya lo sé, pero… Ahí lo dejo.