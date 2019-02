"Al principio 'The Deuce' me despistó porque me pareció sórdida y terrible"

Hoy hemos habierto La ventana del cine con un debate. Almodóvar se ha quejado del cierre de salas de cine en España y ha recibido el apoyo, entre otros de J.A. Bayona. En cambio, Álex de la Iglesia cree que son unos nostálgicos. Pero Boyero está de acuerdo con Almodóvar: "Sentiría un vacío sin el cine".

Hemos hablado del estreno de la segunda temporada de 'The Deuce': "Al principio me despistó porque me pareció sórdida y terrible, pero la he visto varias veces y es fantástica". Boyero es fan de la obra del creador de 'The Wire': "Es el don que tiene David Simon de que todo lo que hace suene a verdad".

En cuanto al cine, tenemos dos películas. 'High life' es una película de ciencia ficción francesa protagonizada por Juliette Binoche y Robert Pattinson. "No me gustó nada. La comparan con Solaris, pero también me aburre". La segunda es 'La casa de Jack', la última de Lars von Trier. "Me pone de los nervios, me irrita mucho".