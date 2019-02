"Al Madrid le ha faltado jerarquía y grandeza para ganar al Barça"

Barcelona y Real Madrid empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en la que Lucas Vázquez adelantó a los blancos y Malcom igualó para los blaugranas. Sin embargo, la primera toma de la eliminatoria ha dado mucho de sí: jugadas polémicas, jugadores sentenciados y otros resucitados.

Todo ello lo analizaron los colaboradores de El Larguero en El Sanedrín con Manu Carreño, que vio el Clásico "emocionante. Me ha gustado la primera parte del Madrid, la sensación que tenía es que le ha perdonado la eliminatoria al Barça. Era un resultado corto para el Madrid y bueno para el Barça. Antes veía a Messi rodeado de jugadores que asumían la responsabilidad, y ahora veo más diferencia. Valverde cada día me decepciona más, Luis Enrique no acabó de rematar el estilo del Barça, sino todo lo contrario y Valverde le ha dado la puntilla. O está Messi o no se sabe quién tira del equipo. 'Chapeau' Vinicius. Marcelo ha demostrado por qué es suplente, y lo seguirá siendo. Le dan la titularidad en un partido como hoy y está para ser suplente. Bale es un jugador gris, invisible. Llevamos años esperándole pero no aparece".

Messi, 'sin riesgos pese a estar al 100%'

Lluis Flaquer: "Cuando ha entrado, el Madrid ha dado un paso atrás. Todavía se le ve que está tocadito".

Romero: "Estéticamente queda regular que Messi le haya dicho al preparador físico que le sacase ya. Lo puedo llegar a entender, pero ha sido llamar a Messi y el Barça ha empatado".

Pulido: "Si es cierto lo que ha dicho el segundo entrenador en la previa de que Messi no está al 100%; no entiendo que diga también que no quieren tomar riesgos".

Gallego: "Sin Messi el Barça no está para grandes cosas".

Manu Carreño: "El Barça va a sufrir más cuando no esté Messi de lo que está sufriendo el Madrid sin Cristiano".

Versión mejorada del Madrid

Álvaro Benito: "El Madrid ha tenido momentos del partido en los que pudo encontrar el 0-2, aunque no sabes por donde te lleva el cauce del partido. Ha tenido mucho que ver que hay un partido de vuelta. Me ha sorprendido el Madrid, estoy cada vez más con Solari. Ir a buscar al Barça viniendo de donde vienes denota mucha valentía y tiene mucho riesgo".

Mario Torrejón: "No es la mejor versión del Madrid, ni mucho menos, pero la clave es que ha mejorado la forma física de muchos jugadores".

Ramón Besa: "El Madrid es un equipo que va y el Barça un equipo que viene. Hacía tiempo que no veía a un equipo bien hecho en el Madrid, aunque le ha faltado grandeza y jerarquía. El Clásico ha servido más para señalar a los buenos que para destacar a los buenos".

El Clásico señala a Coutinho, Marcelo y Bale

Lluis Flaquer: "El gran drama de Coutinho es que Malcom le ha pasado por delante".

Manu Carreño: "Bale es intranscendente en el juego del equipo, no tiene continuidad. Cuando se vaya del Madrid no se enterará nadie".

Gallego: "Benzema al lado de Bale parece el Balón de Oro, Vinicius el que más proyección tiene del mundo y Lucas Vázquez titular".

Antón Meana: "El mejor Lucas Vázquez no hace campeón de Europa al Madrid y el mejor Bale sí".

Romero: "La actuación de Marcelo dista mucho de un segundo capitán del Madrid. Solari comete un error grosero poniendo a Marcelo en el campo".

Álvaro Benito: "El tema es que Marcelo se quiera recuperar".