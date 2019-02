Este Clásico a mí no me pareció emocionante. No me pareció un buen partido de fútbol. Esperaba más de un Barça-Real Madrid. Me gustó más la primera parte del Madrid, que ha tenido uno 35 minutos muy buenos.

La sensación que es que el Madrid ha perdonado al Barça. No sé si la eliminatoria, pero casi. Porque el Barça no ha existido en la primera mitad. La sensación que tenía con el 0-1 al descanso es que era un resultado corto para el Madrid y bueno para el Barça.

Luego la segunda ha cambiado y ha sido mejor el Barça, pero no me ha parecido tan bueno como el Madrid en la primera mitad. Así es que para mí el resultado es justo.

¡Madre mía el día que no esté Messi!

El Madrid perdonó en la primera parte. En la segunda fue mejor el Barça, sobre todo a raíz de que salió Messi, pero no fue tan bueno como el Madrid en la primera. Noto que en el Barça antes Messi estaba rodeado de un montón de jugadores que decidían, que asumían responsabilidades, que tiraban de galones y que decían "si no está Messi, aquí estoy yo". Pero ahora veo una diferencia entre Messi y todo lo que le rodea. ¡Madre mía el día que no esté Messi!

No sé si el problema es de la dirección deportiva por cómo confecciona la plantilla, de quien hace los fichajes de no sé quién, de la alineación de Valverde, que cada vez me decepciona más. A mí Valverde me parece un buen entrenador, con sentido común. Pero Luis Enrique no acabó de rematar el estilo del Barça, sino todo lo contrario, y Valverde ha dado la puntilla. El estilo del Barça ha desaparecido.

O está Messi o no se sabe quién tira. Está bien pero se nota que no está al 100% pues es el que sigue marcando la diferencia. Pero además cada vez con más diferencia con respecto a todo lo que le rodea y en nombres propios.

Marcelo está pidiendo a gritos ir al banquillo

En el Madrid Vinícius, chapó. Me ha encantado un día más el brasileño. Me parece que Solari le ha quitado incluso demasiado pronto. ¡Chapó Vinicius! Marcelo, por su parte, ha demostrado que es suplente y creo que lo va a seguir siendo. Es que lo está pidiendo a gritos. Marcelo está pidiendo a gritos ir al banquillo. Está diciendo "Míster, quiero ir al banquillo". En la imagen del gol del empate del Barça Marcelo va de espectador, lleva a un jugador por la derecha y a otra por izquierda y él va viendo la jugada. Para gravar la jugada sería perfecto, porque la gravaría perfecto, pero no sigue ni a unos ni otros. Es una cosa que no entiendo. Le dan la titularidad en un partido y ha demostrado que está para ser suplente.

Y luego Bale. Sigue siendo un jugador gris, invisible, intrascendente en el juego de ataque del Madrid. Mañana volverá a marcar en una final y saldrá en la foto en la final de competición. Pero en el día a día que las temporadas son muy largas y hay muchos partidos y muchos minutos Bale no está. No sé si se le espera, pero llevamos años esperándolo y no aparece.